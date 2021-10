Erneut fast 6000 Neuinfektionen in Österreich

Am Sonntag (Stand: 9.30 Uhr) sind erneut beinahe 6000 Neuinfektionen mit dem Coronavirus in Österreich registriert worden - exakt 5684 Menschen wurden positiv getestet. Im aktuellen 24-Stunden-Vergleichszeitraum starben - wie schon am Samstag - zwölf Personen, die an Covid-19 erkrankt waren.