Empörung in Italien wegen Protest in KZ-Kleidung

Dutzende Demonstranten an einer Protestkundgebung gegen die 3G-Pflicht in Italien sind am Samstagnachmittag in gestreifter KZ-Häftlingskleidung durch das Zentrum der norditalienischen Stadt Novara gezogen. Die Demonstranten hielten sich an einem Seil fest, das wie Stacheldraht aussah. Damit protestierten sie gegen „Diskriminierung“ durch die Einführung der 3G-Pflicht für alle italienischen Arbeitnehmer seit dem 15. Oktober.