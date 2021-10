Anti-Homophobie-Gesetz gestoppt: Demos in Italien

Nachdem der Senat in Rom am Mittwoch nach monatelangen Debatten ein geplantes Anti-Homophobie-Gesetz gestoppt hat, ist es am Donnerstagabend in mehreren italienischen Städten, darunter Rom und Mailand, zu Protesten gekommen. Gruppen von Menschenrechtsaktivisten versammelten sich in der Hauptstadt unweit des Kolosseum und protestierten gegen den Beschluss. Dies sei ein „schwerer Schlag“, überdies hätte sich Italien „auf eine Linie mit Polen und Ungarn begeben“.