Diese Männer werden jetzt als Helden gefeiert

Die Terrornacht von Wien hat vier Todesopfer und 22 Verletzte gefordert. Dass es nicht noch mehr Opfer waren, dürfte auch zwei jungen Männern zu verdanken sein, die in der Nähe des Schwedenplatzes eine Frau und einen angeschossenen Polizisten vor dem Kugelhagel der Angreifer in Sicherheit brachten. Mikail Özen und Recep Tayyip Gültekin sind auf Videos zu sehen, wie sie einschreiten, als der Terroranschlag gerade in vollem Gange ist. Kurze Zeit später posteten sie in ihren Social-Media-Kanälen Fotos, die sie mit blutüberströmten Händen zeigen.