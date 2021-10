Mann kam mit Machete zum Polizeiposten in Wels

Ein 33-Jähriger aus dem Bezirk Wels-Land kam am Freitag kurz nach 22 Uhr zur Polizei Innere Stadt in Wels, um dort seine Machete abzugeben. Als Grund der Abgabe nannte er, dass er nicht wisse, was sonst passieren könne. Dabei zeigte er eine etwa 60 cm lange Machete vor. Plötzlich lief er samt der Machete wieder aus der Dienststelle. Die Polizisten nahmen sofort die Verfolgung auf, hielten ihn bei einem Lokal in unmittelbarer Nähe an und bewegten den 33-Jährigen durch Ansprache zum Wegwerfen der Machete.