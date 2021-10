Verschwörungstheoretiker sind auf dem Vormarsch

Betreuung, Beratung und Bildung

Das WNED folgt dabei dem 3-B-Schema der Extremismusvorbeugung: Betreuung, Beratung und Bildung. „Wir wollen etwaige extremistische Entwicklungen bereits im Aufkommen stoppen“, betont Stockhammer. Denn die Prävention sei die Mutter aller Taktiken, wenn es um die Verhinderung von politisch motivierter Gewalt gehe. Deswegen seien „von der Wiege bis zu Bahre“ zahlreiche Akteure in den Bemühungen vernetzt; vom Kindergarten bis zum BVT. „Es gibt in Europa keine vergleichbare Struktur, die so umfassend ist, wie jene in Wien“, erklärt der Studienautor.