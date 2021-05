Verschwörungstheorien als gefährliches Phänomen

Wie gefährlich das ist, sah man zuletzt auch in Amerika, wo das Kapitol gestürmt wurde, erläuterte Raab weiter. Dieses Verhalten rüttelt oft an den Grundfesten der Demokratie: „Es gibt Attacken auf die Polizei, auf Journalisten. Die Wissenschaft wird in Zweifel gezogen und etablierte Medien ebenfalls“, so Raab.