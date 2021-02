Rezept-Suche gegen Extremismus aller Art

Unzufriedenheit bei ÖVP

ÖVP-Politiker Wolfgang Hattmannsdorfer ist mit der „Lieferung“ unzufrieden. Die Maßnahmen der Prävention von Extremismus würden sich vor allem an jene richten, die für gemäßigte Denkweisen ohnehin empfänglich seien. „Wir brauchen aber auch in Oberösterreich klare Stopp-Signale für radikale Strömungen und Hetzer, die oft im Verborgenen wirken“, sagt er im „Duett“ mit FPÖ-Klubobmann Herwig Mahr. Daher, so Hattmannsdorfer, komme es jetzt darauf an, „zu den jeweiligen Ansatzpunkten konsequente, verbindliche Maßnahmen festzulegen“. Im ursprünglichen Auftrag war ja auch die Rede von „Sanktionsmaßnahmen für Vereine, die Integration in Oberösterreich be- oder verhindern“.