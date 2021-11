Bauern messen sich bei 15. „Käsiade“ in Hopfgarten

Wer macht den besten Käse der Welt? Die Antwort auf diese Frage wird am letzten Tag der „Käsiade“, die vom 4. bis. 6. November in Hopfgarten im Brixental über die Bühne geht, feststehen. Über 400 Käsesorten aus sieben Ländern muss die Jury bewerten. Der seit 1992 alle zwei Jahre stattfindende Wettbewerb geht in die 15. Auflage.