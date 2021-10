Monatsbilanz: Trockenster Oktober seit 15 Jahren

Schneedecke, Tage später Sommertag

Typisch jedoch für den Oktober blieben die großen Wetterschwankungen - wurde etwa in Vorarlberg und in der Steiermark zur Monatsmitte noch eine dünne Schneedecke gemeldet, folgte nur Tage später noch einmal ein Sommertag mit 25 Grad in Reichenau an der Rax in Niederösterreich.