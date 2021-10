Deutschland meldet fast 4900 Migranten im Oktober

In den ersten vier Wochen im Oktober hat die deutsche Polizei 4889 Migranten nach einer unerlaubten Einreise über Weißrussland und Polen registriert. Das waren mehr als doppelt so viele wie noch im September. Für das Gesamtjahr gab die Bundespolizei die Zahl der unerlaubten Einreisen auf der Weißrussland-Route am Freitag mit 7300 an. Seit August sei die Polizei an der deutsch-polnischen Grenze einem hohen Migrationsdruck ausgesetzt. „Eine Entspannung der Lage zeichnet sich derzeit nicht ab“, erklärte die Behörde.