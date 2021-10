Politiker-Handys werden jetzt ins Visier genommen

Fazekas: „Kontrolle wird behindert“

„Wenn es um die eigene Transparenz geht, hüllt sich die SPÖ weiter in Schweigen und behindert die Kontrollarbeit im Landtag“, ärgert sich ÖVP-Landesgeschäftsführer Patrik Fazekas. Er verweist auf Ermittlungsverfahren rund um die Landesreinigungsfirma, die BELIG oder die Aussagen von Landeshauptmann Hans Peter Doskozil im Bank-U-Ausschuss. Es stelle sich die Frage, was es zu verheimlichen gebe, so Fazekas.