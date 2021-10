Wirbel an Grenze, als in Ungarn die Krise ausbrach

Im Oktober 1956 stand Alfred Nagl als Kompaniekommandant am Grenzbalken in Nickelsdorf. „Das aus den Reihen der B-Gendarmerie entstandene Militär hatte keine ausgebildeten Soldaten. Grundwehrdiener, die erst 14 Tage im Dienst waren, mussten an die Grenze“, heißt es in Nagls Bericht.