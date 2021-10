Neue 110-kV-Leitung im Südburgenland geplant

Bisher war es so, dass das Bundesland über die Anschlussstellen in Rotenturm und in Zurndorf mit dem 380-Kilovolt-Netz und in Neusiedl am See mit dem 220-Kilovolt-Netz der Austria Power Grid angeschlossen ist, welches die Stromverteilung in ganz Österreich regelt. Da der Stromverbrauch steigt, aber auch die Gewinnung an immer mehr dezentralen Standorten stattfindet – allein im Burgenland gibt es bereits 470 Windräder und rund 7600 Fotovoltaikanlagen – wird das bestehende Netz immer stärker in Anspruch genommen.