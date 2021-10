Deutschland: Scholz in Nikolauswoche Kanzler?

Jetzt wird es ernst bei der Regierungsbildung in Deutschland. SPD, Grüne und FDP haben vergangene Woche den Startschuss für Koalitionsverhandlungen über ein Ampel-Bündnis gegeben, am Mittwoch geht es mit den Fachgesprächen in Arbeitsgruppen richtig los. Schon in der Nikolauswoche soll die neue Regierung mit Kanzler Olaf Scholz (SPD) an der Spitze stehen.