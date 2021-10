Ampel-Koalition: Auch FDP stimmt Verhandlungen zu

Bewegung in Deutschlands Innenpolitik: Die FDP hat am Montag den Weg für Koalitionsverhandlungen mit SPD und Grünen freigemacht. Einen entsprechenden Beschluss fassten am Montag der Bundesvorstand und die neu gewählte Bundestagsfraktion. Ein Verhandlungsteam um FDP-Vorsitzenden Christian Lindner hat dies empfohlen, nachdem in der vergangenen Woche in einem Sondierungspapier bereits Grundzüge einer künftigen Koalition ausgehandelt worden waren. Die beiden anderen Parteien hatten bereits zuvor zugestimmt, die Verhandlungen starten am Freitag.