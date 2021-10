Ärzte klagen gegen den „Alles-Verbrecher“-Sager

Am 21. Oktober hatte das Personal in 17 Krankenhäusern in Oberösterreich mittels eines kurzen Flashmobs auf die seit über 1,5 Jahren andauernde extreme Mehrbelastung in den Spitälern hingewiesen. Gleichzeitig erging der Aufruf: „Wir sind am Limit - bitte lass dich impfen!“ Eine von der Ärztekammer für Oberösterreich initiierte, ruhige aber einprägsame Aktion von großen Teilen des Personals. Die Teilnahme jeder Mitarbeiterin bzw. jedes Mitarbeiters freiwillig.