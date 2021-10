Nach grausigem Fund von Kinderleiche: Paar in Haft

Nach dem Fund einer skelettierten Kinderleiche und dreier offenbar seit Monaten vernachlässigter Kinder in Houston im US-Bundesstaat Texas hat die Polizei die Kindesmutter und ihren Freund in Haft genommen. Dem Freund werde Mord an dem tot aufgefundenen Kind vorgeworfen, erklärte das örtliche Sheriffbüro. Gegen die Mutter wird wegen Körperverletzung und unterlassener Hilfeleistung ermittelt.