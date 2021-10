Kinder lebten monatelang allein neben totem Bruder

Auch hinterlässt der Vorfall viele Fragen. „Wie kommt es, dass das nie entdeckt wurde?“, fragte eine der Nachbarinnen im Gespräch mit dem Blatt. So hätten erst in der Vorwoche Überprüfungen der Fenster, Rauchmelder und Rohrleitungen in allen Wohnungen stattgefunden. Zudem könne sie nicht aufhören, sich die Frage zu stellen, wie man die eigenen Kinder einfach verlassen kann. „Das ist wie etwas, das man im Fernsehen sieht, in Filmen. Das ist wie Fiktion.“