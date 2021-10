Flock testet Olympia-Bahn: „Chinesischer Cocktail“

Die Olympiavierte schilderte die zwar strengen Covid-19-Präventionsmaßnahmen, erklärte aber auch, dass jederzeit jemand hilfreich zur Stelle gewesen sei. Einzig mit dem Ausgang des Testevents am Montag war sie nicht zufrieden, sie hatte als 17. mehr als zwei Sekunden Rückstand auf die deutsche Siegerin Tina Hermann: „Das Rennen war wenig zufriedenstellend, aber wir haben viel mit Material und Linienführung probiert. Wir waren da am Limit mit dem Equipment und wir wissen jetzt auch, was wir ändern müssen.“ Der Weltcupauftakt erfolgt am 14. November in Innsbruck-Igls.