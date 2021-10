Hitzige Klima-Debatte um Wettlauf ins Weltall

Im Juli kündigte Amazon-Gründer Jeff Bezos an, mit seiner „New Shepard“ ins All zu fliegen - die „Krone“ hat berichtet. Doch dann flog der britische Unternehmer Richard Branson neun Tage vor Bezos mit seiner „VSS Unity“ Richtung Milchstraße. Dieser Flug ist in Sachen Kohlendioxid-Ausstoß in etwa vergleichbar mit einem Hin-und-Rück-Transatlantikflug. Die Firma Virgin Galactic gab zwar an, Klimaausgleiche durchzuführen, das ist allerdings nicht von unabhängigen Experten geprüft und verifiziert. Blue Origin argumentiert in der Klimadebatte damit, dass die „New Shepard“ mit Wasserstoff betrieben wird und deswegen kein Kohlendioxid ausstößt - die Produktion von Wasserstoff tut dies schon.