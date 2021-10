Bezos-Firma will private Raumstation einrichten

Blue Origin, das Raumfahrtunternehmen von Amazon-Gründer Jeff Bezos, will in den kommenden Jahren eine private Raumstation im All einrichten. „Über sechzig Jahre lang haben die NASA und andere Raumfahrtbehörden die orbitale Raumfahrt und die Besiedlung des Weltraums entwickelt und damit die Voraussetzungen dafür geschaffen, dass nun das kommerzielle Geschäft in diesem Jahrzehnt durchstarten kann“, erklärte Geschäftsführer Brent Sherwood am Montag.