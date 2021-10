William Shatner weist Prinz Williams Kritik zurück

Am Mittwoch hatte der inzwischen 90 Jahre alte kanadische Schauspieler William Shatner („Captain Kirk“) - als bisher ältester Mensch - einen Ausflug ins All an Bord einer Raumfahrtkapsel von Amazon-Chef Jeff Bezos‘ Raumfahrtfirma Blue Origin unternommen. „Die schlauesten Köpfe der Welt sollten sich darauf konzentrieren, diesen Planeten zu reparieren, statt zu versuchen, den nächsten Ort zu finden, an den man gehen kann, um dort zu leben“, übte der Prinz in dem BBC-Gespräch Kritik an der kommerziellen Nutzung des Weltraums.