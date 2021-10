„Der Ski-Verband geht in ein neues Zeitalter“

Was wird anders?

Vorgänger Peter Schröcksnadel hat beim ÖSV über 30 Jahre etwas aufgebaut, das großartig ist. Aber jetzt ist es anders. Jetzt ist ein Cut. Wir müssen uns von dem verabschieden, was war. Wir gehen in ein neues Zeitalter. Und das beginnt damit, dass die ganze Last nicht mehr nur auf einer Schulter liegt. Karl Schmidhofer hat die Strukturreform ja schon eingeleitet, ich werde sie fortsetzen. Klar, schlanke Organisationen sind schlagkräftiger. Doch im Verband werden mehrere Verantwortung übernehmen müssen. Ich bin jedenfalls keine One-Woman-Show