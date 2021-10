Schumacher zieht den Zorn von Red Bull auf sich

Schumacher verteidigt sich

Und was sagt Schumacher? Der Deutsche verteidigt sich. „Fakt ist, ich kann mich nicht in Luft auflösen. Mir gehört die Strecke genauso und ich fahre mein Rennen“, so der Sohn von Formel-1-Legende Michael. „Ich habe versucht, so unkompliziert und am wenigsten störend für Max zu sein, wie es nur ging. Und die Tatsache, dass er durch mich DRS bekommen hat, gleicht es meiner Meinung nach wieder aus. Jeder andere hätte in der Situation auch nichts anderes machen können. Das ist einfach Racing!“