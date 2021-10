„Ja, wir haben‘s geschafft! Es ist so unglaublich“

In einem echten „Asphalt-Schachspiel“ feierte Max Verstappen auf dem Circuit of The Americas seinen achten Saisonsieg, den 18. insgesamt. Aber Lewis Hamilton machte ihm das Leben schwer, liegt nach Platz zwei in der WM-Wertung nun zwölf Punkte hinter dem „Bullen“. Und Verstappen jubelte: „Ja, wir haben es geschafft! Es ist so unglaublich.“