Internationale Presse: „Hamiltons Krone rutscht“

Der Niederländer ist auf dem Weg, Großes zu schaffen und Hamiltons Traum vom alleinigen Titelrekord mit Triumph Nummer acht zumindest in diesem Jahr zu zerstören. Die nächsten zwei Etappen verheißen für Red Bull jedenfalls Gutes, denn sowohl in der Höhenlage von Mexiko-Stadt wie auch in Sao Paulo fühlten sich die von Star-Ingenieur Adrian Newey entworfenen Boliden in der jüngeren Vergangenheit wohl. „Die nächsten Strecken sind sehr starke Kurse für Red Bull. Das wird hart. Ganz sicher“, meinte Hamilton, der zuvor in Texas fünf von acht Rennen gewonnen hatte.