Burgauberg: Neues Zentrum für Gemeinde eröffnet

In modernem Ambiente werden nun die Geschäfte in Burgauberg-Neudauberg geführt. Das neue Gemeindezentrum wurde feierlich am Wochenende eröffnet. Zum großen Festakt reisten unter anderem EU-Abgeordneter und ÖVP-Landesparteiobmann Christian Sagartz oder Gemeindebundpräsident Alfred Riedl an.