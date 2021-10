Hoffen auf Rückgang der Zahlen durch Herbstferien

Rekord bei Neuinfektionen und Todesfällen in Russland

Russland etwa hat am Samstag erneut einen Höchststand bei der täglichen Zahl der Corona-Todesfälle verzeichnet. Nach Angaben der Regierung starben binnen 24 Stunden 1075 Menschen an den Folgen der Virus-Erkrankung. Auch bei den Neuinfektionen registrierte das Land einen neuen Höchststand: Am Samstag wurden 37.678 Ansteckungen gemeldet. Seit Pandemiebeginn wurden in Russland offiziell 229.528 Tote gezählt - das ist die höchste Zahl in Europa. Laut der Statistikbehörde Rosstat starben bis Ende August sogar mehr als 400.000 Menschen an Covid-19.