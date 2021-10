Neuer Höchstwert: 3756 Neuinfektionen verzeichnet Kopieren

Die meisten Neuinfektionen gab es mit Abstand in Oberösterreich: Hier wurden 1159 neue Corona-Fälle registriert. In Niederösterreich gab es 667 neue Fälle, in Wien 516, in der Steiermark 455. in Tirol 345, in Salzburg 246, in Kärnten 202, in Vorarlberg 102 und im Burgenland 64.