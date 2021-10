Kommt noch ein böses Erwachen, Herr Minister?

So leicht werden es die türkisen Regierungsmitglieder den Grünen nicht verzeihen, dass sie Kurz aus dem Amt geschossen haben.

Aber das sieht ja sogar die ÖVP selber so, dass sich das einfach nicht mehr ausgegangen ist. Ich maße mir nicht an zu urteilen, was an den Vorwürfen stimmt und was nicht, genau dafür haben wir die Gerichte. Justizministerin Alma Zadic wird sehr genau drauf schauen, dass da nichts derschlag’n wird. Die Justiz wird das anständig und unabhängig aufklären.