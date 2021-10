Länder-Check: So verreisen wir in den Herbstferien

Was die Regeln in den Ländern selbst zu Restaurants, Maskenpflicht und Co. betrifft, sind diese noch einmal sehr verschieden: So dürfen in Griechenland nur Geimpfte und Genesene in Lokale, in Kroatien etwa wird gar nicht mehr kontrolliert. Und in Italien muss man abseits seines eigenen Platzes in Restaurants Maske tragen. Am unkompliziertesten haben es voll geimpfte Reisende, sie müssen sich zumeist nicht noch um Testmodalitäten kümmern. Denn die Dichte an Testmöglichkeiten anderswo ist zumeist nicht so hoch wie in Österreich - und oftmals schon gar nicht kostenfrei.