Neuer Kanzler: Erster Bundesländer-Stopp in Graz

Am Freitagabend hat sich die Bundesregierung mit den Landeshauptleuten in einer Videokonferenz über die Corona-Situation ausgetauscht. Danach wurde eine Ausweitung des Maßnahmen-Stufenplans auf fünf Stufen verkündet, wobei am Ende sogar Ausgangsbeschränkungen für Ungeimpfte stehen. Schützenhöfer hatte sich zuvor und auch in der Sitzung für bundeseinheitliche Maßnahmen wie etwa die Einführung der 2-G-Regel für die Nachtgastronomie und Veranstaltungen ausgesprochen.