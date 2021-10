Im Dorf der Impfskeptiker: „Wir wollen aufklären“

Verständnis für Wahlsieg der MFG

Die Impfgegner erreichten in Maria Neustift 26,73 Prozent der Stimmen, fünf Mandatare der MFG ziehen nun in den Gemeinderat ein. „Wenn die Neustifter was wollen und sie es sich in den Kopf setzen, dann bringen sie das auch durch“, beschreibt Maria Seyerlehner, die im Ortskern eine Pension betreibt, den Charakter der Dorfbewohner. Freut sie sich über den Erfolg der neuen Partei? „Ich würde nicht sagen, dass ich MFG gewählt habe“, gibt sie sich zugeknöpft, „aber ich verstehe alle, die es getan haben. Die Einschränkungen, die wir durch Corona gehabt haben und die sicher großteils auch gerechtfertigt waren, konnten wir am Land nicht ganz nachvollziehen.“