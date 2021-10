Umfrage zeigt: 73% gegen Kurz-Comeback als Kanzler

Zwei Drittel glauben Vorwürfe gegen Kurz

Eine vor einer Woche ebenfalls von Unique Research veröffentlichte Umfrage zeigte, dass eine deutliche Mehrheit der Österreicher glaubt, dass an den Vorwürfen der Staatsanwaltschaft gegen ÖVP-Chef Kurz etwas dran ist. Demnach äußerten sich zwei Drittel der Österreicher (67 Prozent) in diese Richtung. Nur 23 Prozent der Befragten waren der Meinung, dass an den Vorwürfen nichts dran ist.