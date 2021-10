Der Spezialist für die hohen Bälle

Vor fünf Jahren zog es den mittlerweile 23-jährigen Hünen an den Bodensee. Am Kreis matcht sich der Steirer mit Teamkollegen Marko Coric. „Wir sind wie zwei Brüder, jedoch völlig unterschiedliche Spielertypen. Marko ist der Bulligere, stellt viele Sperren. Ich bin der Mann für die hohen Anspiele“, schildert Mohr, der zusammen mit seiner Freundin auf der Lindauer Insel wohnt. Bei den Bregenzern arbeitet der Kreisläufer im Vereinsbüro mit, ist dort für die Homepage und die Sozialen Medien zuständig. Zudem betreut er drei Nachwuchsteams und übernimmt auch Trainings in den Volksschulen.