Unfallopfer fuhr ohne auszusteigen einfach davon

Dass ein Lenker nach einem von ihm verursachten Unfall die Flucht ergreift, passiert nicht selten. Doch dass ein Unfallopfer die Flucht ergreift, ist schon kurios. Ein 20-jähriger Innviertler krachte am Freitag gegen 17.40 Uhr auf der Andorfer Landesstraße in den vor ihm fahrenden Pkw von einem 60-Jährigen aus Schärding. Dieser prallte in weiterer Folge in das Auto eines bislang Unbekannten - dieser fuhr trotz Schaden einfach weg. Der 20-Jährige musste ins Spital gebracht werden, an beiden Autos entstand enormer Sachschaden.