Verlorener Müllsack führt zu Crash: 3 Verletzte

Folgenschwerer Unfall am Freitagnachmittag in Hall in Tirol (Bezirk Innsbruck-Land): Weil eine starke Windböe einen Müllsack von einem Autoanhänger gefegt hatte, musste eine nachfolgende Pkw-Lenkerin abrupt abbremsen. Ein Lkw konnte nicht mehr rechtzeitig anhalten und fuhr auf den Wagen auf. Drei Frauen erlitten dabei Verletzungen.