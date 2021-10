Kinder dürfen nun doch „mit ihrer Laterne gehen“

Bei vielen Linzer Eltern war die Aufregung in den letzten Tagen groß. Einige Kindergärten informierten die Erziehungsberechtigten, dass der beliebte Umzug mit den selbst gebastelten Laternen heuer ohne Beisein der Eltern am Vormittag stattfinden würde. Denn aus coronabedingten Gründen hatte die für Kinder und Jugendliche zuständige Magistratsabteilung die Laternenumzüge rund um das Martinsfest am 11. November abgesagt. Für FP-Gesundheitsstadtrat Michael Raml unverständlich: „Fußballspiele oder Adventmärkte dürfen stattfinden, und den Kindern, die schon Lieder geübt und Laternen gebastelt haben, will man nun einen der Höhepunkte im Kindergartenjahr nehmen. Nein!“