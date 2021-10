Ein Aufschrei der Ärzte gegen die „Impffaulheit“

„Für gesunde Weihnachten - lass dich impfen!“ „Wir sind am Limit - lass dich impfen!" Die Botschaften, die am Donnerstag hundertfach auf Transparenten in ganz Oberösterreich zu lesen waren, sind unmissverständlich: Die große Anzahl an Menschen, die sich nicht gegen das Coronavirus impfen lassen wollen, bringt das medizinische System - wieder - unter Druck.