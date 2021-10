Spitalsärzte protestieren in ganz Oberösterreich

Man wolle die Menschen, die sich bisher nicht impfen ließen „wachrütteln“, hieß es bei den Teilnehmern der Kundgebung in Gmunden. Dort machten die Spitalsmitarbeiter am Vormittag den Anfang zu einer oberösterreichweiten Aktion. Alle 17 Landeskrankenhäuser machen im Lauf des Tages mit: In einer Art Flashmob wollen sie auf die aktuell extrem belastende Situation in den Krankenhäusern - speziell auf den Intensivstationen - aufmerksam machen.