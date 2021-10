Lohnentzug und Kündigung als Strafe für 3G-Boykott

„Es kann nicht sein, dass man sich am Ort der Arbeit unter Umständen dem Risiko einer Corona-Infektion aussetzen muss“, sagte Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein am Mittwoch nach dem Ministerrat. Ab 1. November gilt also die 3G-Regelung auch am Arbeitsplatz. Ausnahmen gibt es für Berufsgruppen, die keinerlei Kontakt mit anderen Menschen haben, etwa Lkw-Fahrerinnen und -fahrer. Alle anderen benötigen einen Impf-, Genesungs- oder Testnachweis.