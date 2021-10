Wolfgang Schüssel drängt ÖVP zu „Selbsterkenntnis“

Der ehemalige Bundeskanzler Wolfgang Schüssel (ÖVP) stärkte am Mittwoch seiner Partei den Rücken. Er verurteilte im Vorfeld der Grundsatzrede von Finanzminister und ÖVP-Wien-Chef Gernot Blümel den „spürbaren Hass“ in der Politik. In Sachen Sprache sei jedoch auch in der ÖVP eine „Selbsterkenntnis“ notwendig, so Schüssel.