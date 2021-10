Auf eigene Gefahr: Dwamena stürmt mit Defibrilator

Bei BW Linz versucht Dwamena nun ein neuerliches Comeback - mit implantierten Defibrilator. So wie der dänische Teamkapitän Christian Eriksen. Dwamena und sein neuer Verein gehen damit ein hohes Risiko ein. Nach längerer Verletzung feierte der achtfache ghanaische Nationalspieler am 3. Oktober sein Debüt bei den Linzern. Auf das Spiel gegen die Austria am Freitag (20.25) freut er sich besonders.