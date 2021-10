Arbeiter stürzt fast vier Meter von Hotel-Balkon

Folgenschwerer Arbeitsunfall am Dienstagnachmittag im Tiroler Unterland: Ein 29-jähriger Kosovare stürzte bei Malerarbeiten auf einem Hotel-Balkon in Pertisau am Achensee (Bezirk Schwaz) mehr als dreieinhalb Meter in die Tiefe und zog sich dabei erhebliche Verletzungen zu.