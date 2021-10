Initiative will „saubere“ Antikorruptionsgesetze

„Zierpromis“ für die gute Sache

Weitere Unterstützer der „Sauberen Hände“ sind die „Staatskünstler“. „Auch wichtige Anliegen benötigen Zierpromis, und heute hat‘s uns getroffen“, meinte Maurer. Scheuba zeigte sich zufrieden, „dass gewisse Themen, die wir seit 2011 in unserem Programm haben, auch in der Öffentlichkeit angekommen sind“. Für Maurer ist Kurz in Sachen Inserate „Werner Faymanns gelehrigster Schüler - er hat das in Absurditäts- und Obszönitätshöhen getrieben“.