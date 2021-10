Mutter verzweifelt: Wo ist meine Tochter?

Doch wo ist Olivia? Beim mittlerweile wieder enthafteten Vater? Hannes Herbst, Leiter des Jugendamtes Salzburg Umgebung erklärt gegenüber der „Krone“: Olivia sei in keiner staatlichen Einrichtung. Das Amt wisse, wo sie ist, dürfe es aber nicht sagen. Warum? Laufendens Gerichtsverfahren. „Das Bezirksgericht hat uns um Stellungnahme ersucht, die haben wir beantwortet“, erklärt Herbst. Für Laura M. heißt das: weiter banges Warten bis zum Verhandlungstermin am 9. November. Vielleicht kann sie dann ihre Tochter wieder in die Arme schließen?