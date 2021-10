„Wir geben erst Ruhe, wenn wirklich Ruhe ist!“

„Wir geben nicht auf

„Einen Tag davor wurde auf Bundesebene einfach dagegen gestimmt – das muss man wohl nicht verstehen!“, so der Obmann weiter und kündigt an: „Wir geben nicht auf, lassen uns nicht unterkriegen. Deshalb breiten wir die Initiative weiter aus.“ So sollen die Gemeinden Finkenstein, Fürnitz, Velden, Wernberg und der Ossiacher See noch stärker miteingebunden werden. „Außerdem werden alle Bürgerinitiativen im Rahmen der nächsten Landtagssitzung am 21. Oktober die Initiative ’Europäische Bahnlärmschutzzone Wörthersee’ im Kärntner Landtag einbringen. Bund und ÖBB sind also bald zum raschen Handeln gezwungen!“