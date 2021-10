Heuer keine Saison für Last-Minute-Shopping

Wolfgang Stromberger sitzt in seinem Büro vor seitenlangen Rückstandslisten von Spielzeug, das derzeit einfach nicht lieferbar ist. Noch sind die Regale in seinem Spielwarengeschäft „Lumpis“ in Bregenz gut gefüllt, ob sie das aber auch noch in der Adventszeit sein werden, ist fraglich. „Die Lieferengpässe betreffen auch die Spielwaren. Es fehlt aber zudem an Grundrohstoffen wie Kunststoffgranulat. Das merken wir bei einigen Lieferanten, die Kunststoffartikel im Sortiment haben und vorrangig in Asien produzieren. Aber auch Firmen mit Holzprodukten sind betroffen. Aufgrund der starken Nachfrage sind die Preise für Holz sogar deutlich gestiegen. Man spürt die Probleme eigentlich überall.“