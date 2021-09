Italien führt 3G-Regel auch für Parlamentarier ein

In Italien gilt ab 15. Oktober für alle Arbeitnehmern die 3G-Regel auch am Arbeitsplatz. Die Nachweispflicht soll gleichermaßen auch für Parlamentarier gelten. Einen entsprechenden Beschluss fasst die italienische Abgeordnetenkammer am Mittwoch in Rom. Abgeordnete, ihre Mitarbeiter, Journalisten und alle anderen Personen, die im Parlament verkehren, müssen künftig beim Zutritt den sogenannten Grünen Pass vorweisen.